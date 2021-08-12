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Рубрика: В мире

Талибы заявили о захвате афганской провинции Герат

Текст: Марина Алешина
Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), продолжающие наступление в Афганистане, захватили Герат - третий по величине город в Исламской республике. Об сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в афганских правительственных силах.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Одновременно пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид написал у себя в Twitter, что под их контроль перешла вся одноименная провинция на западе страны, граничащая с Ираном и Туркменистаном.

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
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По словам собеседника AFP, афганские силы безопасности вынужденно покинули город, "чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение".

Ранее за Герат шли бои. Талибам удалось захватить центральный офис городской полиции и отбить у сил Кабула десятки единиц военных техники и вооружения вместе с боеприпасами. Ранее "Талибан" объявил о контроле над Кандагаром, но официальные лица Афганистана пока не признали его потерю.

В мире Ближний Восток Афганистан

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