Талибы заявили о захвате афганской провинции Герат

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), продолжающие наступление в Афганистане, захватили Герат - третий по величине город в Исламской республике. Об сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в афганских правительственных силах.

Одновременно пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид написал у себя в Twitter, что под их контроль перешла вся одноименная провинция на западе страны, граничащая с Ираном и Туркменистаном.

По словам собеседника AFP, афганские силы безопасности вынужденно покинули город, "чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение".

Ранее за Герат шли бои. Талибам удалось захватить центральный офис городской полиции и отбить у сил Кабула десятки единиц военных техники и вооружения вместе с боеприпасами. Ранее "Талибан" объявил о контроле над Кандагаром, но официальные лица Афганистана пока не признали его потерю.