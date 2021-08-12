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Том Харди рассказал о фильме "Веном 3"

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    12.08.2021, 17:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Картина "Веном 2" все никак не доберется до кинотеатров, но интерес у аудитории к похождениям инопланетного симбиота не утихает.

Фото: kinopoisk.ru
Том Харди рассказал о возможной встрече Человека-паука и Венома

Тому Харди в ходе интервью журналу Esquire задали вопрос о дальнейшем будущем франшизы после выхода сиквела на экраны кинотеатров.

Исполнитель главной роли говорит, что возможность появления третьей части напрямую зависит от кассовых сборов "Венома 2".

"Третья часть не получит одобрения, пока вторая не станет успешной, но студия была действительно очень довольна номером два", - сообщил Харди.

Премьера картины в России пока что запланирована на 16 сентября, в некоторых странах ленту уже отодвинули на октябрь.

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