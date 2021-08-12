Том Харди рассказал о фильме "Веном 3"

Картина "Веном 2" все никак не доберется до кинотеатров, но интерес у аудитории к похождениям инопланетного симбиота не утихает.

Тому Харди в ходе интервью журналу Esquire задали вопрос о дальнейшем будущем франшизы после выхода сиквела на экраны кинотеатров.

Исполнитель главной роли говорит, что возможность появления третьей части напрямую зависит от кассовых сборов "Венома 2".

"Третья часть не получит одобрения, пока вторая не станет успешной, но студия была действительно очень довольна номером два", - сообщил Харди.

Премьера картины в России пока что запланирована на 16 сентября, в некоторых странах ленту уже отодвинули на октябрь.