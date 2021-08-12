Увеличивается число рейсов в Египет

Рейсы в Египет на паритетной основе пока выполняют два перевозчика: с нашей стороны авиакомпания "Россия", а с принимающей - Egyptair. Фото: Елена Березина/РГ

С 20 августа авиакомпания EgyptAir расширяет число рейсов из Москвы на курорты Красного моря. По пять оборотных рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. О расширении полетной программы журналистам сообщила пресс-служба туроператора Tui.

С момента возобновления авиасообщения 8 августа авиакомпания делает четыре рейса в Хургаду и три в Шарм-эль-Шейх.

Полеты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Авиасообщение с Египтом было возобновлено в 2018 году, но только в столицу - Каир. Туры на египетские курорты отправляли на регулярных рейсах с прилетом в Каир.

В июле президент России отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты.

Пока туры в Египет напрямую в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (без пересадок в Каире или Стамбуле) продает компания "Библио Глобус" на регулярных рейсах авиакомпании "Россия" и TUI - на рейсах египетского перевозчика Egyptair.