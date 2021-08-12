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12.08.2021 16:24
Рубрика: Экономика

В ФНС опровергли сообщение о платившем чужие долги налоговике

Текст: Юлия Акиньшина

Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла сообщения о подмосковном сотруднике, который якобы уплачивал налоги за граждан. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе ведомства.

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"Информация о сотруднике налоговых органов Московской области, который оплачивал налоги за других граждан, является недостоверной и в ходе проверки подтверждения не нашла", - сказали в пресс-службе.

В ней добавили, что в Управлении ФНС России по Московской области и подведомственных территориальных налоговых органах служебные проверки по основаниям, указанным в ряде публикаций в СМИ, не проводились и не проводятся.

Ранее в социальных сетях появилась информация о нестандартном подходе к работе одного из сотрудников территориального ИФНС в Московской области, который самостоятельно платил налоги за граждан.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС

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