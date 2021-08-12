В ФРГ расследуют дело против заменявшей вакцины на физраствор медсестры

Сделанные ей уколы не угрожают здоровью людей, но теперь всем им придется вакцинироваться заново. Как установило следствие, более 8,5 тысячи человек могли пострадать от ее действий, поскольку якобы привитые чувствовали себя в большей безопасности. Возможно, кто-то из них впервые после локдаунов решился сходить в бар, театр или любое другое место скопления людей.

Но дело идет непросто. Среди прочего следствию предстоит выяснить, можно ли доказать прямую связь между уколом-пустышкой и потенциальным ущербом для здоровья и самих псевдовакцинированных, и тех, с кем они контактировали. Пока прокуратура Ольденбурга открыла следствие по случаям шести граждан, "привитых" физраствором, а в отношении остальных ведется проверка. Как сообщил департамент здравоохранения Нижней Саксонии, по приглашению властей на теперь уже настоящую вакцинацию зарегистрировались более 2 тысяч человек из числа пострадавших.