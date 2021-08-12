В Греции более ста человек задержаны за поджоги

118 человек задержаны в Греции по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджогах по халатности, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Sky. Через некоторое время большая часть задержанных была отпущена полицией, а 18 человек в итоге были арестованы.

Среди арестованных - пожарный- доброволец, который зажигал траву, чтобы самому же потушить пожар. В итоге это привело к четырем серьезным возгораниям.

При этом полиция продолжает следить за порядком в домах, из которых из-за пожаров эвакуировались хозяева. Были задержаны шесть мародеров, грабивших оставленные или частично пострадавшие от возгорания дома.

Напомним, что ландшафтные пожары в Греции длятся вторую неделю, в чем виноваты высокая температура воздуха и отсутствие осадков. За последние несколько дней была зафиксировано более 600 возгораний. Помощь Греции техникой и живой силой оказывают соседние страны, а также Россия.