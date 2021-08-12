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12.08.2021 12:46
Рубрика: Власть

В СПЧ назвали идею продажи крепкого алкоголя с 21 года дискуссионной

Текст: Владимир Емельяненко

Член СПЧ Александр Точенов назвал вопрос повышения возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года дискуссионным. По его мнению, поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта", предлагаемые Минздравом к принятию требуют доработки.

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Напомним, Минздрав предложил запретить с марта 2022 года продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года.

Сомнения правозащитника основаны на том, что, с одной стороны, в 18 лет людям доверяют оружие в армии, а с другой, в этом же возрасте хотят ограничить возможность покупки крепкого алкоголя. "Но в целом я бы прислушивался в этом вопросе именно к мнению медицинского сообщества, так как алкоголь не только социальная проблема, повышающая уровень преступности, но и масштабная проблема здравоохранения", - сказал он в интервью РИА Новости.

Правда, Александр Точенов вновь акцентировал внимание на том, что ему непонятно, почему выбран возраст именно 21 год. "Да, молодежь взрослеет позже, это мировая тенденция, - заметил он. - Тогда почему не, например, 27 лет? Поэтому подобный вопрос нужно обсудить в полной мере, чтобы принять лучшее из возможных решений".

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