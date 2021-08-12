В Вильнюсе начались аресты участников прошедших беспорядков

Власти Литвы после жесткого подавления акции протеста антипрививочников начали репрессии в отношении всех, кто вышел на улицы выразить свое мнение по вопросу антикоронавирусных мер правительства.

Вильнюсская окружная прокуратура требует арестовать всех 26 подозреваемых в деле о беспорядках, захлестнувших центр Вильнюса 11 августа. Им грозят сроки от одного до трех месяцев лишения свободы за нанесение вреда 18 полицейским и восьми транспортным средствам.

Генеральный комиссар Ренатас Пожела не исключает, что арестованных будет больше, так как поиск участников беспорядков только начал составляться. Полиция уже обратилась к свидетелям с просьбой сообщить о тех, кто принял участие в акции протеста.

Напомним, что около пяти тысяч литовцев вышли к зданию парламента и заблокировали в нем депутатов, требуя отменить паспорта возможностей. Эти документы выдаются привитым от коронавируса гражданам и дают право на привычный образ жизни. Граждане, отказавшиеся от вакцинации, лишаются возможности посещения общественных мест, магазинов, салонов красоты, ряда ресторанов, а некоторые даже подлежат отстранению от работы. Такое явное ущемление прав вызвало сильную волну протеста у части населения. И, судя по всему, мнение этих людей будет проигнорировано.

Репрессивная машина в Литве запущена в отношении активных борцов с "паспортами возможностей" и преследует две цели. Во-первых, подавить все протестные настроения в республике. Во-вторых, реализовать антикоронавирусные планы правящей коалиции. Несмотря на протесты, власти Литвы опубликовали внушительный список ограничений для непривитых граждан.