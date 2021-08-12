Видео: в Сети ужаснулись несуразным тюнингом машины

Внешняя эстетика - не последний фактор, за который автомобилисты ценят своих "железных коней". Форма кузова и его цвет, дизайн дисков и элементы аэрографии - все это вместе может создать великолепное общее восприятие машины или, наоборот, выставить ее владельца на посмешище. Герой этого видео, похоже, немного перестарался с тюнингом своего авто, но славы добился - о нем говорят в Сети, его вышучивают и подначивают, но его усилия замечены, а это, скорее всего, главное.

Эта чудо-машина была замечена в американском Коттонвуде (штат Аризона). Сотни, а может быть и тысячи небольших игрушек - пластмассовых, резиновых, фарфоровых, деревянных и даже плюшевых - посаженных на суперклей или саморезы, украшают всю поверхность кузова, даже диски. Узнать родной цвет и модель машины при этом очень затруднительно.

"Арт-машины это бомба!" - восторженно заявляет в Сети поклонник такого безыскусного тюнинга. "Это уродливо, - парируют критики. - При езде за городом передние части постепенно превратятся в кладбище насекомых".

"Это вообще законно?" - засомневались практичные автомобилисты. Но специалисты в ответ разъяснили, что в большинстве штатов США, если ничто не отваливается с машины на ходу и не представляет опасности для водителя или других других участников движения, то в этом не видят ничего противозаконного. "Возможно, он едет в Хьюстон на Art Cars (фестиваль тюнингованных автомобилей - прим. "РГ")".

"Каков же расход бензина у этого чуда автодизайна?" - задаются мыслью потрясенные пользователи Сети. Навряд ли оно сможет разогнаться выше 70-90 км/ч. "Ничего страшного, - парируют поклонники такого тюнинга, - ведь это уже не машина, а настоящая передвижная арт-выставка".