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12 августа 2021 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 12 августа 2021 года № 2020 "Об объявлении 13 августа 2021 года нерабочим днем на территориях отдельных муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия)"

Дата подписания 12 августа 2021 г.
Опубликован 12 августа 2021 г.
Вступает в силу 12 августа 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

В Якутии пятницу объявили нерабочим днем из-за дыма от пожаров

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в связи с действием режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия), а также в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики, в целях защиты здоровья населения от неблагоприятного воздействия вредных веществ, возникших вследствие лесных пожаров, постановляю:

1. Объявить 13 августа 2021 года нерабочим днем с сохранением заработной платы для граждан, работающих на территориях следующих муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия):

муниципальный район "Вилюйский улус (район)" Республики Саха (Якутия);

муниципальный район "Горный улус" Республики Саха (Якутия);

муниципальный район "Кобяйский улус (район)" Республики Саха (Якутия);

муниципальный район "Мегино-Кангаласский улус" Республики Саха (Якутия);

муниципальное образование "Намский улус" Республики Саха (Якутия);

муниципальный район "Таттинский улус" Республики Саха (Якутия);

муниципальный район "Усть-Алданский улус (район)" Республики Саха (Якутия);

муниципальный район "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия);

муниципальное образование "Чурапчинский улус (район)" Республики Саха (Якутия);

муниципальное образование Городской округ "Жатай" Республики Саха (Якутия);

городской округ "город Якутск".

2. Органам государственной власти Республики Саха (Якутия), органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия) определить численность государственных и муниципальных служащих, работников, обеспечивающих функционирование органов на территориях муниципальных районов и городских округов, указанных в пункте 1 настоящего Указа.

3. Рекомендовать работодателям, организации которых осуществляют деятельность на территориях муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), указанных в пункте 1 настоящего Указа, объявить 13 августа 2021 года нерабочим днем для работников с сохранением заработной платы.

4. Настоящий Указ не распространяется на работников:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

5. Рекомендовать гражданам ограничить время нахождения на открытом воздухе.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

7. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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