В Якутии пятницу объявили нерабочим днем из-за дыма от пожаров

В одиннадцати муниципалитетах Якутии пятница, 13 августа, объявлена нерабочим днем. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Нерабочий день с сохранением заработной платы объявлен на территории Вилюйского, Горного, Кобяйского, Намского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского районов, Жатая и Якутска. Указ не распространяется на сотрудников непрерывно действующих организаций, учреждений здравоохранения, аптек, продовольственных магазинов и ряда других.

Гражданам рекомендуется ограничить время пребывания на открытом воздухе. Напомним, сегодня утром региональное управление Роспотребнадзора объявило о том, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе Якутии превысила норму почти в 20 раз. Ранее глава республики предложил работодателям сократить рабочее время сотрудников в те дни, когда город окутан дымом от лесных пожаров.