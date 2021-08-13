Белорусские танкисты прибыли на подмосковный полигон "Алабино"

Белорусские танкисты и модернизированные боевые машины Т-72Б3 прибыли на подмосковный полигон "Алабино" для участия в одном из самых популярных конкурсов "Армейских международных игр - 2021" - "Танковый биатлон". Кстати, на таких же машинах будут выступать и другие команды, сообщили БЕЛТА в министерстве обороны.

Как уже информировал "СОЮЗ", с 22 августа по 4 сентября более 280 команд из 42 стран продемонстрируют боевую выучку и волю к победе не только в России, но и на территории еще десяти стран. Впервые конкурсы состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии.

Что касается "Танкового биатлона", то участие в нем подтвердили военные ведомства 20 государств. Уже через три дня команды проведут жеребьевку и приступят к индивидуальной подготовке техники к выступлению на конкурсе, уточняет агентство.

"В столь значимых соревнованиях белорусы принимают участие уже в седьмой раз, - напомнил глава делегации РБ - судья конкурса "Танковый биатлон" генерал-майор Андрей Некрашевич. - И хотя команда обновилась более чем на половину, танкисты успешно прошли все этапы предварительной подготовки и готовы, как и прежде, достойно состязаться с лучшими мастерами мира".

Главными соперниками у команды, считает Некрашевич, по-прежнему остаются российские и китайские танкисты. Правда, добавил он, не уступают в мастерстве и водители боевых машин из Казахстана. Значительно повысили свой уровень танкисты из Азербайджана и Узбекистана.

Именно с этими командами, по его мнению, борьба будет самой напряженной. "С каждым годом уровень подготовки всех команд растет, и это яркое доказательство того, что эти игры проводятся, прежде всего, для повышения мастерства танкистов всех стран", - констатировал белорусский генерал.