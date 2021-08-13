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13.08.2021 18:51
Рубрика: В мире

Дипломаты стран НАТО бегут из Афганистана

Текст: Алексей Чуриков
На фоне продолжающихся захватов все новых территорий Афганистана движением "Талибан" (запрещено в РФ) сразу несколько стран Евросоюза объявили об эвакуации и закрытии своих посольств в Кабуле. Первыми об этом заявили одни из старейших членов НАТО Дания и Норвегия. Власти Германии объявили о радикальном сокращении численности своего диппредставительства в афганской столице.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил в пятницу, 13 августа, что правительственная группа ФРГ по координации кризисов приняла решение о переносе чартерных рейсов для скорейшего вывоза своих дипломатов. Ранее они планировались на конец августа. Отвечая на вопросы журналистов, он пояснил, что на этих рейсах также планируется вывезти некоторое число афганцев, которые оказывали помощь Германии и НАТО.

Фото: AFP
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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод подтвердил в пятницу, что датское посольство в Кабуле будет закрыто в ближайшее время. Он отказался называть точные сроки, пояснив это соображениями безопасности. Датский МИД также обратился к находящимся в настоящее время в Афганистане подданным с призывом немедленно покинуть страну.

Руководитель норвежского внешнеполитического ведомства Ине Эриксен Серейде заявила сегодня в Осло, что "безопасность сотрудников - главный приоритет", поэтому посольство будет "временно" закрыто.

В этот же день в Брюсселе также прошла встреча руководства НАТО с послами стран-участниц Северо-атлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вместе с 30 послами обсудил последние события в Афганистане на фоне ухудшающейся ситуации с безопасностью в стране. По всей видимости речь также шла о координации действий союзников для более эффективной и быстрой эвакуации сотрудников посольств и других лиц. В этой связи в ближайшее время следует ожидать новых заявлений об эвакуации от тех стран НАТО, чьи посольства пока еще продолжают работать в Кабуле.

На этом фоне заметно активизировали и заокеанские союзники европейцев. Американская администрация уже не скрывает, что запустила план по вывозу своих дипломатов и другого персонала из Кабула. Согласно заявлениям официального представителя государственного департамента США Нэда Прайса в Кабуле начато сокращение числа гражданских лиц, работающих в американском посольстве. В их числе около 1,4 тысячи американских граждан.

Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости
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"Как мы уже говорили, учащение боевых действий талибов и, как следствие, рост насилия и нестабильности по всему Афганистану вызывают серьезную озабоченность. Мы каждый день оцениваем ситуацию с безопасностью, чтобы определить, как лучше всего обезопасить тех, кто служит в нашем посольстве", - заявил Прайс, добавив при этом, что посольство пока еще остается открытым.

Между тем, как сообщили ТАСС в российском диппредставительстве в Кабуле, эвакуация российского персонала посольства не готовится. "Посольство к эвакуации не готовится, такая возможность сейчас не рассматривается", - заявили агентству в посольстве. Ранее специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов также заявил, что Москва не рассматривает в данный момент этот вопрос. "Взятие Кандагара не открывает дорогу на Кабул, талибы пока не в состоянии захватить столицу", - заявил он РИА Новости.

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