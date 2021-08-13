Доктор Павлова рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19

После COVID-19, особенно если болезнь протекала в тяжелой форме, человек может потерять несколько килограммов мышечной массы. Однако не стоит стремиться наверстать упущенное как можно быстрее - это может навредить здоровью.

Одно из главных ограничений заключается в том, что после перенесенной болезни нельзя перегружать сердечно-сосудистую систему. В такой ситуации чрезвычайно важно следить за пульсом во время тренировок, заявила радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, находившиеся в больнице пациенты с COVID-19 могут потерять от трех-четырех до нескольких десятков килограммов веса, зачастую это именно мышечная масса. После выздоровления даже хорошо натренированным людям стоит начинать физические упражнения с малоинтенсивных занятий. Для старта идеально подойдут ходьба и плавание с постепенным увеличением продолжительности и интенсивности занятий.

- Сейчас у всех есть умные часы и смартфоны, и можно четко отследить пульс. Если пульс повышается в начале физической активности, но очень быстро восстанавливается во время занятий, то можно переходить к более интенсивным видам нагрузки, - отметила Зухра Павлова, добавив, что в случае проблем с восстановлением мышечной массы стоит обратиться за помощью к специалистам - врачам-реабилитологам.

Как уже писала "РГ", ранее Минздрав разработал памятку по профилактике постковидных осложнений. К наиболее серьезным можно отнести тромбозы, одышку, кашель, жалобы на боль в груди и тахикардию. Узнать, как именно COVID-19 повлиял на ваш организм, можно с помощью углубленной диспансеризации, которая стартовала в России с 1 июля. Пройти обследование можно в своей поликлинике.