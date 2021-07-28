В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19

Какие могут быть последствия после перенесенной новой коронавирусной инфекции?
Один из вариантов последствий COVID-19 - постковидный синдром. Это стойкие симптомы и/или отсроченные или долгосрочные осложнения, которые продолжаются более четырех недель с момента их появления.
Наиболее серьезные осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции:
- тромбозы 20-30%;
- одышка 31,7%;
- кашель 13,5%;
- жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%.
Все это говорит о нарушениях в деятельности сердца, сосудов, дыхательной системы.
Как это можно предотвратить?
Важно вовремя обратить внимание на изменения в состоянии организма и вместе с врачами принять меры, чтобы избежать развития осложнений.
Что необходимо сделать?
С 1 июля 2021 года на территории России стартовала углубленная диспансеризация. Пройти такое обследование можно в своей поликлинике.
Что входит в углубленную диспансеризацию?
Обследование проходит в два этапа. На первом этапе проводятся анализы и исследования всем пациентам по утвержденному списку. Объем исследований второго этапа зависит от результатов первого, какое дообследование нужно, скажет доктор.
I этап включает:
анкетирование, вопросы которого позволяют врачу понять основные жалобы пациента;
измерение насыщения крови кислородом (сатурация) - выявляет отклонения в работе дыхательной системы;
тест с 6-минутной ходьбой - проводится по показаниям и направлен на исследование сердечно-сосудистой системы;
спирометрия нужна для оценки деятельности дыхательной системы;
рентген органов грудной клетки (Важно! Его делают только тем, кто не выполнял подобное исследование в течение года.);
определение концентрации Д-димера в крови проводится тем, кто перенес инфекцию в средней или тяжелой форме, этот тест покажет, есть ли риск развития тромбозов;
общий клинический анализ крови помогает понять причину таких симптомов, как, например, высокая утомляемость;
биохимический анализ крови включает семь показателей и позволяет понять причины развития высокой утомляемости, нарушения работы сердечно-сосудистой, пищеварительной систем.
По результатам первого этапа диспансеризации проводится прием (осмотр) терапевтом, который может направить пациента на дальнейшие исследования в рамках II этапа.
Исследования второго этапа помогают прицельно дообследовать больного, с большей вероятностью определить нарушения в работе органов и систем и предотвратить развитие осложнений.
II этап включает:
эхокардиография - выявляет нарушения в деятельности сердца и сосудов;
дуплексное сканирование вен ног (УЗИ) позволяет определить наличие тромбозов.
КТ органов грудной клетки - это исследование легких и дыхательной системы в целом.
Могу ли я пройти обследование для переболевших COVID-19, если я уже проходил диспансеризацию в этом году?
Да. Углубленная диспансеризация - это отдельная программа, она не связана с проведением обычной диспансеризации или профилактического медосмотра.
Почему нужно быть особенно осторожным после вакцинации
Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь":
- Самое важное - до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты (антитела, клетки памяти и т.д.). Если в этот момент организм получает дозу "живого" вируса, ответ может быть непредсказуемым, как весьма слабым, по типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым мультисистемным поражением. Через три недели, к моменту введения второй дозы вакцины, иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен.
Кроме того, сразу после вакцинации, а именно в первые два-три дня, нужно избегать чрезмерных нагрузок. Однако это понятие индивидуальное. Например, если для одного человека сходить в бассейн - это нагрузка, то этого делать после прививки не нужно. Если для другого проехать 25-30 км на велосипеде - ежедневная норма, то это вполне допустимо после прививки.
Вторая важная причина не ослаблять меры защиты после вакцинации - забота об окружающих. Любая вакцина не гарантирует привитому полную защиту от заражения. Вакцина защищает не от вторжения микроорганизма, а от развития тяжелого заболевания Прививка не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится, но заболевание у него может протекать в легкой форме, как обычная ОРВИ, поэтому, если не соблюдать мер профилактики, можно стать источником инфекции для других людей.