В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19

Когда COVID-19 наконец отступает, казалось бы, можно выдохнуть с облегчением и поскорее забыть о болезни. Но не тут-то было. Коварное заболевание оставляет следы. В минздраве подготовили памятку по профилактике постковидных осложнений - выполняя эти рекомендации, можно восстановить здоровье и избежать тяжелых последствий.

Какие могут быть последствия после перенесенной новой коронавирусной инфекции?

Один из вариантов последствий COVID-19 - постковидный синдром. Это стойкие симптомы и/или отсроченные или долгосрочные осложнения, которые продолжаются более четырех недель с момента их появления.

Наиболее серьезные осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции:

тромбозы 20-30%;

одышка 31,7%;

кашель 13,5%;

жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%.

Все это говорит о нарушениях в деятельности сердца, сосудов, дыхательной системы.

Как это можно предотвратить?

Важно вовремя обратить внимание на изменения в состоянии организма и вместе с врачами принять меры, чтобы избежать развития осложнений.

Что необходимо сделать?

С 1 июля 2021 года на территории России стартовала углубленная диспансеризация. Пройти такое обследование можно в своей поликлинике.

Что входит в углубленную диспансеризацию?

Обследование проходит в два этапа. На первом этапе проводятся анализы и исследования всем пациентам по утвержденному списку. Объем исследований второго этапа зависит от результатов первого, какое дообследование нужно, скажет доктор.

Пройти углубленную диспансеризацию можно в поликлинике

I этап включает:

анкетирование, вопросы которого позволяют врачу понять основные жалобы пациента;

измерение насыщения крови кислородом (сатурация) - выявляет отклонения в работе дыхательной системы;

тест с 6-минутной ходьбой - проводится по показаниям и направлен на исследование сердечно-сосудистой системы;

спирометрия нужна для оценки деятельности дыхательной системы;

рентген органов грудной клетки (Важно! Его делают только тем, кто не выполнял подобное исследование в течение года.);

определение концентрации Д-димера в крови проводится тем, кто перенес инфекцию в средней или тяжелой форме, этот тест покажет, есть ли риск развития тромбозов;

общий клинический анализ крови помогает понять причину таких симптомов, как, например, высокая утомляемость;

биохимический анализ крови включает семь показателей и позволяет понять причины развития высокой утомляемости, нарушения работы сердечно-сосудистой, пищеварительной систем.

По результатам первого этапа диспансеризации проводится прием (осмотр) терапевтом, который может направить пациента на дальнейшие исследования в рамках II этапа.

Исследования второго этапа помогают прицельно дообследовать больного, с большей вероятностью определить нарушения в работе органов и систем и предотвратить развитие осложнений.

II этап включает:

эхокардиография - выявляет нарушения в деятельности сердца и сосудов;

дуплексное сканирование вен ног (УЗИ) позволяет определить наличие тромбозов.

КТ органов грудной клетки - это исследование легких и дыхательной системы в целом.

Могу ли я пройти обследование для переболевших COVID-19, если я уже проходил диспансеризацию в этом году?

Да. Углубленная диспансеризация - это отдельная программа, она не связана с проведением обычной диспансеризации или профилактического медосмотра.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная

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Почему нужно быть особенно осторожным после вакцинации

Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь":

- Самое важное - до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты (антитела, клетки памяти и т.д.). Если в этот момент организм получает дозу "живого" вируса, ответ может быть непредсказуемым, как весьма слабым, по типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым мультисистемным поражением. Через три недели, к моменту введения второй дозы вакцины, иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен.

Кроме того, сразу после вакцинации, а именно в первые два-три дня, нужно избегать чрезмерных нагрузок. Однако это понятие индивидуальное. Например, если для одного человека сходить в бассейн - это нагрузка, то этого делать после прививки не нужно. Если для другого проехать 25-30 км на велосипеде - ежедневная норма, то это вполне допустимо после прививки.

Вторая важная причина не ослаблять меры защиты после вакцинации - забота об окружающих. Любая вакцина не гарантирует привитому полную защиту от заражения. Вакцина защищает не от вторжения микроорганизма, а от развития тяжелого заболевания Прививка не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится, но заболевание у него может протекать в легкой форме, как обычная ОРВИ, поэтому, если не соблюдать мер профилактики, можно стать источником инфекции для других людей.