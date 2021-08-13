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13.08.2021 15:35
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил вероятность картельного сговора в ретейле

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Признаков картельного сговора между российскими торговыми сетями нет. Об этом "Российский газете" заявил председатель правления, президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Торговля может устанавливать цены практически любые. В условиях конкуренции человек "голосует" кошельком. Если его устраивают более высокие цены, он идет в определенные магазины. В России абсолютно конкурентная среда - есть рынки, ярмарки, "ноунейм"-магазины, региональная розница. В одном ценовом сегменте ценники примерно одинаковы и говорить о каком-то сговоре точно не приходится. К тому же, если у ретейлера есть возможность снизить цены, он это сделает в рамках конкуренции. То, что цены остаются на одном уровне, это и говорит о рыночной цене", - отметил эксперт.

Карпов также призвал перестать мыслить советскими представлениями о продавцах как о спекулянтах ("купил-продал"). "Сейчас это называется "коммерция", "бизнес". Слово спекуляция осталось в Уголовном кодексе лишь в отношении финансовых рынков", - напомнил президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла.

При этом Карпов отметил, что одномоментные повышения цен на определенные товары в сетях, действительно, возможны, но говорить о сговоре даже в этом случае нельзя.

"У сетей нет желания поднимать цены по первому желанию поставщика, все они оттягивают этот момент до самого последнего момента, когда уже деваться некуда. Если иногда складывается ощущение, что цены в разных магазинах меняются в один момент, то только потому, что все ждут, мониторят конкурентов - если у других сетей цены ниже, никто не будет спешить поднимать цены, а будет ждать общего тренда на рынке", - пояснил эксперт.

Говоря о действиях ФАС, он отметил, что визит в четыре-пять сетей позволяет "проверить чуть ли не полрынка страны - это проще, чем контролировать работу сотен тысяч производителей".

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале антикартельных проверок Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). Как пояснили в ведомстве, причиной стали обращения граждан о росте цен.

В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил ФАС активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях.

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