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13.08.2021 16:19
Рубрика: Экономика

Эксперты прокомментировали антикартельные проверки ФАС в ретейле

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Начало антикартельного сговора на рынке ретейла абсолютно оправданно - Федеральная антимонопольная служба не имеет права пропускать подобные сигналы, считает руководитель бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерий Алексеев.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Другой вопрос, к чему это расследование приведет? Причины роста могут быть разные и, если за скачком цены не стоит криминальная договоренность продавцов, ФАС необходимо будет продолжить изучать всю цепочку поставок. От поля до полки цена постоянно возрастает, транспортные расходы по нашим предыдущим исследованиям составляют до 30% стоимости. Так что пока рано говорить о реальности оснований и кого-то обвинять", - отметил Алексеев в разговоре с корреспондентом "РГ".

По его словам, действия ФАС позволят улучшить бизнес-климат в России, поскольку направлены на защиту конкуренции.

"Картели и сговоры - одно из самых серьезных преступлений, и президент не раз подчеркивал важность борьбы с ними для здоровой экономики. Если предпринимателям нечего скрывать, расследование будет открытым и честным, доверие и к бизнесу, и к государству только возрастет", - подчеркнул эксперт, добавив, что признаков давления на бизнес в проверках нет.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Если все было честно, то никакого давления в рамках антимонопольного расследования оказать невозможно. По правде говоря, расследования картелей - одни из самых сложных видов расследований. Даже если есть множественные улики, доказать что-либо - высший пилотаж антимонопольной деятельности. Так что угрозы бизнес-климату - скорее надуманная пиар-кампания", - пояснил Алексеев.

В свою очередь, в Руспродсоюзе отмечают, что наценки торговых сетей и розничное ценообразование на группы товаров зачастую вызывают вопросы. При этом в ассоциации отмечают, что говорить о наличии сговора на рынке пока рано - решающее слово будет за ФАС.

"По многим категориям товаров на рынке существуют объективные предпосылки к удорожанию (рост доллара, стоимости сырья, логистики). Доходность переработчиков-членов Руспродсоюза находится под давлением с двух сторон - себестоимость растет, а сети не согласуют изменение цен поставки", - пояснил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
"Магнит", X5 Group и "Лента" готовы сотрудничать с ФАС

Антикартельные проверки коснулись Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ФАС активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях.

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