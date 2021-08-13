ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей

Федеральная антимонопольная служба проводит антикартельные проверки Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Проверки начаты по обращениями граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров. Предмет проверок - антиконкурентный сговор, следствием которого может являться рост и поддержание цен", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ФАС.

В ведомстве уточнили, что в рамках проверок ФАС оценит ценообразование у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил ФАС активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях.