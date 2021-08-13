ФАС объяснила антикартельные проверки в ретейле

Причиной антикартельных проверок торговых сетей стали жалобы граждан на рост цен. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба намерена предотвратить необоснованное повышение стоимости социально значимых продовольственных товаров.

"В рамках проводимых проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен", - пояснили в пресс-службе ФАС.

Антикартельные проверки коснулись Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил ФАС активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях.