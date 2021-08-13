ФАС объяснила антикартельные проверки в ретейле

Причиной антикартельных проверок торговых сетей стали жалобы граждан на рост цен. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба намерена предотвратить необоснованное повышение стоимости социально значимых продовольственных товаров.
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"В рамках проводимых проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен", - пояснили в пресс-службе ФАС.
Антикартельные проверки коснулись Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.
Ранее президент Владимир Путин поручил ФАС активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях.