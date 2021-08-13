Как на дорогах работают камеры на среднюю скорость

Камеры на среднюю скорость, установленные на дорогах России, способны значительно сократить аварийность и улучшить экологическую обстановку. Таким мнением с "РГ" поделился доцент кафедры "Автоматизация производственных процессов" МАДИ Ринат Гематудинов.

Сейчас фиксация средней скорости проводится в Татарстане, Москве, Московской, Ульяновской, Самарской, Смоленской областях и некоторых других регионах. "На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50 процентов, в то время как на других участках, в том числе оборудованных камерами на "мгновенную" скорость, этот показатель не превышает 25 процентов", - отметил собеседник "РГ". В частности, в Подмосковье общее количество ДТП на участках измерения средней скорости за 2020 год сократилось на 45 процентов по сравнению с 2019-м, количество погибших и пострадавших уменьшилось на 48 процентов.

С технической точки зрения фиксация средней скорости ничем не отличается от фиксации "мгновенной" скорости. Скорость - это величина динамическая, поэтому измерить ее возможно только на отрезке пути, исходя из времени, за которое физическое тело преодолевает определенное расстояние. Камеры на мгновенную скорость по сути тоже измеряют среднюю скорость, но на очень малом отрезке пути, например, 1 метр. При использовании метода средней скорости, это расстояние равно сотням метров. Таким образом, в физическом смысле разницы между измерением средней скорости и мгновенной скорости нет.

Зато у этого метода есть свои преимущества: во-первых, контроль за средней скоростью позволяет нивелировать "эффект кенгуру", когда водители сбрасывают скорость непосредственно перед камерой, и разгоняются после нее, повышая риск возникновения аварийных ситуаций; во-вторых, для закрытия протяженных очагов участков дороги требуется установка всего двух камер контроля средней скорости. И, наконец, он в каком-то смысле удобнее для водителей: если водитель ехал слишком быстро, то пока не закончится "участок средней скорости", он может снизить скорость и не получить штраф.

"Есть случаи, когда контроль средней скорости движения автомобилей является единственной возможной мерой, обеспечивающей безопасность движения. Существуют так называемые "мигрирующие" аварийно-опасные участки, - отмечает доцент МАДИ. - Их невозможно закрыть с помощью установки камер на мгновенную скорость, так как после установки камеры они не исчезают, а перемещаются на несколько сотен метров от камеры. Это объясняется в том числе эффектом кенгуру, при котором автомобили тормозят при виде камеры и набирают скорость сразу же после зоны контроля".

Чтобы нейтрализовать такие очаги ДТП, устанавливают камеры на среднюю скорость, закрывающие весь протяженный участок дороги. Особенно целесообразно применение комплексов на среднюю скорость перед школами, детскими садами, торговыми центрами и на протяженных участках с высокой аварийной опасностью. К тому же это еще эффективно с точки зрения экологии: поток, который едет равномерно, выбрасывает меньше вредный газов в атмосферу и меньше загрязняет окружающую среду.