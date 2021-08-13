Косачев: Сценарий событий в Афганистане не подчиняется воздействию извне

Несмотря на мандат ООН, американские войска действовали в Афганистане исходя лишь из интересов Вашингтона, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По мере продвижения "Талибана" (организация запрещена в России) и дефицита продуктов питания Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе, заявили в пятницу сразу несколько представителей ООН.

Американское понимание того, что необходимо Афганистану, было крайне поверхностным, а во многих случая просто ложным, заявил вице-спикер Совфеда, комментируя обстановку в стране порталу "Сенатинформ". По его оценке, США пытались решать проблемы Афганистана исключительно силой, а также исходя из представлений о том, что бывают "плохие" и "хорошие" террористы.

"Увы, все, что я говорю, ООН начинает осознавать только сейчас и, боюсь, слишком поздно - развитие событий в Афганистане уже идет по собственному сценарию, который не подчиняется никакому воздействию извне. Поэтому нужно до последнего решать задачи, связанные с оказанием гуманитарной помощи населению и стараться вывести противоборствующие силы в стране на политический диалог. Хотя я сомневаюсь, что у этих попыток есть перспектива, поскольку в прошлом они все провалились", - сказал Косачев.

Перспектива того, что будет происходить в стране "в ближайшие дни, месяцы и годы, к сожалению, понятна", заключил сенатор.