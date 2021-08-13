Лукашенко пояснил, как видит смену власти в Беларуси

Нынешняя белорусская власть, утверждает Александр Лукашенко, должна не просто передать страну новому поколению, а помочь ему встать на нужные рельсы. Об этом он заявил в пятницу, 13 августа, на встрече с жителями агрогородка Тихиничи в Гомельской области.

"Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб. Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы", - пояснил свою позицию белорусский лидер, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что именно в этом сейчас и заключается суть его работы, включая и внесение поправок в конституцию. Ее обновленный проект планируется вынести на референдум не позднее февраля будущего года. Он полагает, что это и станет ответом оппозиции, которая требовала перемен.

"Но если уж и перемены, то их надо делать по закону. А основной закон - это конституция. Это не я придумал", - заявил президент. По его словам, дальше эти новые люди будут сами строить жизнь для себя и своих детей, но бросить их просто так нельзя, потому что "будем жить немощные, и будем видеть, как мучаются наши дети".

Как известно, вопрос о возможной смене власти в Беларуси уже поднимался в минувший понедельник во время "Большого разговора" Лукашенко с общественностью и журналистами. Тогда глава государства дал понять, что скоро уйдет с поста, но призвал не гадать, когда это случится. Он также признался, что думает о преемнике - по его словам, такой потенциал он видит у 10-15 человек.