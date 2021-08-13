Новый Lamborghini Countach раскрыли до премьеры

Компания Lamborghini несколько дней назад ошеломила первым тизером новой модели, которая получила культовое имя Countach. Спустя сутки было опубликовано ещё несколько изображений. У кого-то из приближённых к делам марки не хватило терпения, и он решил выложить фото суперкара в открытый доступ.

Новинка получила элементы, отсылающие к первому серийному Countach LP400, выпускавшегося с 1974 по 1978 годы: передний узкий воздухозаборник, трёхсекционные фонари, форма фар.

Предполагается, что Countach станет заменой Aventador, но последний будет присутствовать в модельном ряду марки ещё какое-то время. Новый суперкар мощнее базового 780-сильного Aventador: по неофициальной информации, Countach оснастят гибридной силовой установкой мощностью 800 л.с., которая повторит с большой долей вероятности Lamborghini Scian: V12 объёмом 6.5 литра помогает e-motor, встроенный в коробку передач, с питанием от суперконденсаторов. Привод - полный.

Возрожденный суперкар Lamborghini Countach может оказаться одним из последних автомобилей итальянского производителя, который получит 12-цилиндровый блок. Дальше - эра даунсайзинга и электрификации.

Премьера нового Countach состоится 15 августа в рамках шоу Monterey Car Week в США.