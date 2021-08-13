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13.08.2021 19:53
Рубрика: Общество

Онколог назвала симптомы "мужского" и "женского" рака

Текст: Евгения Думанская

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила рост случаев рака предстательной железы, а в России эта опухоль входит в пятерку среди выявляемых онкологических заболеваний, рассказала врач-онколог Мытищинской городской клинической больницы Валерия Бондаренко.

Фото: из личного архива А. Румянцева
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Она рассказала, что заподозрить опухоль или воспалительный процесс можно с помощью анализа крови на уровень простатического специфического антигена.

"Всем мужчинам после 40 лет мы рекомендуем выполнять исследование", - приводит слова Бондаренко пресс-служба Минздрава Московской области.

У женщин о развитии рака половых органов могут свидетельствовать маточные кровотечения и уплотнения в груди. Еще один симптом, который не стоит игнорировать - боли в надлобковой области.

Как отметила доктор, при наличии подозрений на развитие онкологического заболевания, необходимо записаться на прием к врачу в поликлинику по месту жительства. Доктор по необходимости даст направление к онкологу.

Ранее российский врач рассказал, какие симптомы могут говорить о развитии рака желудка, и в каком возрасте стоит пройти профилактическое обследование.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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