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13 августа 2021 г.

Указ губернатора Пермского края от 12 августа 2021 года № 99 "О внесении изменения в пункт 4.6 указа губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в пункт 4.6 указа губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150, от 12 ноября 2020 г. № 151, от 03 декабря 2020 г. № 157, от 11 декабря 2020 г. № 158, от 25 декабря 2020 г. № 178, от 22 января 2021 г. № 8, от 05 февраля 2021 г. № 11, от 20 февраля 2021 г. № 18, от 05 марта 2021 г. № 29, от 12 марта 2021 г. № 36, от 19 марта 2021 г. № 40, от 20 апреля 2021 г. № 52, от 21 мая 2021 г. № 61, от 08 июня 2021 г. № 70, от 29 июня 2021 г. № 75, от 14 июля 2021 г. № 83, от 23 июля 2021 г. № 89, от 05 августа 2021 г. № 96) следующее изменение:

в абзаце втором слова "торговых и торгово-развлекательных центров" заменить словами "гипермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов) и торговых центров (комплексов)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Д.Н.Махонин



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