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13.08.2021 15:11
Рубрика: Легковые авто

Пес помог вытолкать машину из воды

Текст: Григорий Гомельчук

В начале августа в британском Глазго, как и во многих других городах по всему миру, произошло серьезное наводнение, дороги и улицы оказались под водой.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В воскресный день 33-летняя Лори Гиллис прогуливалась со своим спрингер-спаниелем по кличке Пак и увидела, что какая-то машина застряла на затопленной улице, в салоне были две женщины. Лори решила помочь людям, попавшим в затруднительную ситуацию. Пак тоже принял участие в спасении машины, чем растрогал очевидцев, снимавших происходящее на видео. О женщине и ее замечательном псе написало издание Daily Star, которому она дала небольшое интервью:

"У нас никогда не было такого сильного наводнения как это. Выйдя с Паком на обычную прогулку, мы увидели машину, застрявшую в воде. Внутри были две женщины, я спустилась, чтобы помочь им. Пак плыл рядом со мной, и я достала телефон, чтобы снять его на видео, а потом он начал помогать толкать машину. Как только ее сняли с ручника, потребовалось один или два мощных толчка, и она покатилась".

Паку 10 лет. Он поддерживает отличную форму, гуляя с хозяйкой по шотландским горам. За помощь в спасении утопающих пес получил в награду особенно вкусный ужин в виде мяса с подливой и печенья с дополнительным мясом.