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13.08.2021 15:17
Рубрика: Власть

Пискарев: Бельгийская НПО находилась в поле зрения комиссии Госдумы

Текст: Дмитрий Гончарук

Неправительственная организация из Бельгии, признанная в РФ нежелательной, организовывала обучение активистов за рубежом, которые потом выступали за санкции против России. Об этом сообщил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа"

Генпрокуратура РФ 13 августа признала нежелательной в России деятельности НПО из Бельгии International Partnership for Human Rights. Поводом для такого решения послужило то, что деятельность организации представляет угрозу основам Конституции России.

"Организация International Partnership for Human Rights (IPHR, "Международное партнерство за права человека") находилась в поле зрения комиссии Госдумы. В частности, комиссией выявлена такая деструктивная деятельность бельгийской НПО, как организация обучения за рубежом активистов из России, выступающих за введение Западом санкций против нашей страны. Собранные материалы Комиссия направила в Генеральную прокуратуру", - приводит слова Пискарева официальный Telegram-канал комиссии..

Депутат обратил внимание, что НПО из Бельгии финансируется американскими фондами Open Society Foundations ("Открытое общество" ) и National Endowment for Democracy ("Национальный фонд поддержки демократии"), деятельность которых ранее была признали в России нежелательной.

"Комиссия продолжит мониторинг организаций, деятельность которых может представлять угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - добавил парламентарий.

Организация может получить статус нежелательной в случае, если ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства. Перечень таких организаций ведет Министерство юстиции. При признании организации нежелательной блокируются ее безналичные денежные средства и имущество, вводится запрет на создание на территории РФ структурных подразделений, распространение информационных материалов. Ограничивается въезд на территорию страны лиц, которые участвуют в деятельности такой организации. За нарушение предусмотрено уголовное наказание.

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