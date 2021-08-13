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13.08.2021,  
14:50
Текст:  Алексей Брусилов

Проход на малой высоте: полет ангольского Су-30К показали на видео

Боевая авиация военно-воздушных сил Анголы традиционно комплектуется разработанной в России авиационной техникой. Например, там до сих пор служат МиГ-21 и МиГ-23 различных модификаций.

Ударные самолеты представлены Су-22М4, Су-25К, Су-24МК. В конце 90-х годов были приобретены 8 самолетов Су-27СК и их учебно-боевые варианты. В настоящее время в строю остаются 7 крылатых машин.

Фото: Md Shaifuzzaman Ayon / wikipedia.org
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В 2019 году закончилась поставка двенадцати двухместных Су-30К. Эти истребители ранее находились в составе индийских ВВС, однако после поступления на вооружение более современных Су-30МКИ они были возвращены поставщикам и отправлены на белорусский 558-й авиационный завод в Барановичах для ремонта и доработки. Там они получили возможность применения противорадиолокационных и противокорабельных ракет Х-31П и Х-31А.

Кроме использовавшихся ранее ракет класса "земля - воздух" Р-27 различных модификаций, а также Р-73, теперь они могут атаковать противника современными РВВ-АЕ с более эффективными активными радиолокационными головками самонаведения. Применены также станции постановки помех.

В настоящее время "тридцатые" находятся в активной эксплуатации. В социальных сетях размещено видео полета такого самолета, в том числе его проход на малой высоте. В настоящее время на юге Африки Су-30МК2 имеются еще на вооружении ВВС Уганды.

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