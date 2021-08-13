НАК начал координировать работы служб на месте взрыва автобуса в Воронеже

После взрыва в автобусе в Воронеже отрабатываются различные версии произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что оперативным штабом НАК координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия. Организовано обследование места происшествия криминалистами, говорится в сообщении.

Взрыв автобуса с пассажирами произошел на остановке в центре Воронежа вечером 12 августа. По данным главы Воронежской области Александра Гусева, число пострадавших выросло до 18. Одна женщина скончалась в реанимации. По предварительным данным, в больницы Воронежа было госпитализировано 13 человек. Нескольким пассажирам оказана амбулаторная помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Идет допрос свидетелей. В Воронеж направлены опытные специалисты Криминалистического центра и следователи центрального аппарата СК России.