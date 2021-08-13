СК назвал статью по делу о взрыве в автобусе в Воронеже

Уголовное дело о взрыве автобуса в центре Воронежа возбуждено по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. По результатам первоначального осмотра места ЧП специалисты усмотрели в происшедшем признаки преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ.

Взрыв в автобусе маршрута 10а произошел во время посадки пассажиров около девяти вечера 12 августа на улице Кольцовской, возле торгового центра "Галерея Чижова".

"Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, автобус - серьезные механические повреждения", - отметили в СК.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что число пострадавших выросло до 18. Одна женщина скончалась - при взрыве у нее оторвало часть голени. По предварительным данным, в больницы Воронежа было госпитализировано 13 человек. Нескольким пассажирам оказана амбулаторная помощь.

Идет допрос свидетелей. В Воронеж направлены опытные специалисты Криминалистического центра и следователи центрального аппарата СК России.