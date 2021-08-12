Пострадавшая при взрыве в Воронеже пассажирка автобуса скончалась

Женщина, пострадавшая при взрыве в автобусе в Воронеже, скончалась в реанимации. Ранее сообщалось, что у одной из пассажирок во время ЧП оторвало голень.

"Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации", - приводит РИА Новости сообщение регионального департамента здравоохранения.

В ведомстве добавили, что всего пострадало 16 человек. Из них 13 госпитализировали в БСМП №1. Трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации, одного в настоящий момент оперируют.

"Состояние пятерых - средней степени тяжести, двоих - ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась", - сообщили в депздраве.

Взрыв автобуса с пассажирами произошел на остановке в центре Воронежа примерно в 21:00 в четверг, 12 августа. На месте ЧП находятся следователи и взрывотехники. Отрабатываются различные версии. Возбуждено уголовное дело.