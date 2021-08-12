Взорвавшийся в Воронеже автобус не имел газового оборудования

Причины взрыва пассажирского автобуса в Воронеже пока не установлены, однако одной из них, судя по предварительной информации, является неисправность газового оборудования. Между тем взорвавшаяся машина не имела газового оборудования. Об этом сообщили в мэрии.

"Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус", - привел ТАСС слова замруководителя городского управления транспорта Максима Захарова.

По последним данным департамента здравоохранения региона, число раненых составило 16 человек, при этом одна женщина скончалась в реанимации.

СК России возбудил уголовное дело по факту ЧП. Однако точная статья пока не названа.