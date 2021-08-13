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13.08.2021 16:26
Рубрика: Общество

Победители конкурса "Страна открытий" отправятся в образовательное путешествие по России

Текст: Ангелина Зеленькова

Победителями всероссийского образовательно-туристического конкурса "Страна открытий" стали 100 школьников из 50 регионов России. В рамках конкурса ребята записывали видеоролики, где рассказывали о местных достопримечательностях, и выкладывали их в TikTok. Авторы самых лучших видеопрезентаций 16 августа отправятся в масштабное путешествие по России на детском поезде РЖД. По маршруту из пяти городов - Москва, Нижний Новгород, Киров, Казань, Самара - финалистов будут сопровождать звездные блогеры и профессиональные гиды-кураторы.

Фото: vcht.center
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"Благодаря конкурсу мы смогли увидеть глазами современных детей всю Россию - страну научных достижений, высокотехнологичных производств, культурного и исторического наследия, умных городов и покорителей космоса", - отметила Екатерина Проничева, председатель столичного комитета по туризму.

По ее словам, в творческих работах особенно удивил образ Москвы: оказывается, для школьников столица - это не только классические достопримечательности, но и научные музеи - Политехнический музей, центр "Космонавтика и авиация" и павильон "Нефть", а также уникальная транспортная система и тематические парковые территории - "Зарядье" и ВДНХ. Со всем этим и другим городским пространством победители конкурса смогут познакомиться в начале своего путешествия. В Москве будет организована насыщенная образовательно-туристическая программа. 14 августа планируется обзорная экскурсия с посещением исторических и культурных объектов города. На следующий день участники "Страны открытий" поделятся на четыре группы, для каждой из которых будет организован свой маршрут по одному из образовательных треков: "Энергетика", "IT и телекоммуникации", "Транспорт и космос", "Урбанистика", "Креативные индустрии" или "Гуманитарные технологии". Маршруты выстроены по методологии проекта Мостуризма "Город открытий", благодаря которой экскурсанты в интерактивной форме познакомятся с инновационными отраслями, современными предприятиями и профессиями будущего, решая параллельно интересные творческие задачи.

Следующая остановка - Нижний Новгород, где ребята увидят процесс создания современного мультимедийного контента и творчество стрит-арт художников. В Кирове их ждут увлекательные экскурсии на фабрики по производству игрушек, мороженого, косметики. О вековых традициях Казани школьникам расскажут в местном кремле и Национальном музее Татарстана. А Самара пригласит участников путешествия в единственный в России Музей модерна и поделится с ними секретами профессии космонавта и кинорежиссера.

Наставниками детей в ходе путешествия на поезде "Страна открытий" станут популярнейшие блогеры Даня Милохин, Артур Бабич, Кристина Макеева, Валя Карнавал и Маха Горячева. В городах-остановках к ним присоединятся другие звезды платформы TikTok: Коля Хорошилов, Настя Манастя, Люмайн, Луч Настя и Лена Терновая.

Справка "РГ"

В конкурсе "Страна открытий", организованном Ростуризмом, комитетом по туризму города Москвы и ГК "Просвещение", приняли участие более 25 тысяч школьников со всех регионов России. С 9 марта по 31 мая они присылали короткие видеорассказы о любимых местах своего города: технопарках, высокотехнологичных производствах, музеях, архитектурных объектах, парках, транспортной системе городов, выкладывая их в TikTok.

Победителей определили в 10 номинациях, самыми популярными из которых стали "Урбанистика" и "Россия глазами детей". Финалистов ждут подарки от партнеров: смартфон Vivo Y31, экипировка TODES Wear Monogram, гигиенические дорожные наборы SPLAT, наушники, зарядные устройства, селфи-палка и многое другое от бренда-конструктора BY, а также книги от крупнейшего в России non-fiction издательства БОМБОРА. Проект путешествия поддержали производители "Айсберри" и Nature's Own Factory, "НоваПродукт АГ", Bionova и Ол'лайт - они обеспечат участников питанием на протяжении всего маршрута.

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