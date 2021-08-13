Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников

Новости

Коронавирус не позволил снять сериал "Властелин колец" в Новой Зеландии 11:39
Аварийную посадку истребителя F-22 Raptor сняли на видео 11:36
Лавров: Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады 11:30
Правительство утвердило вознаграждение победителям и призерам Олимпиады 11:28
Оперштаб: В Москве выявлено 2 529 новых случаев COVID-19 11:25
В ФСБ пока не предъявили обвинение арестованному профессору Куранову 11:25
МЧС: Вертолет на дне озера на Камчатке найден на глубине 145 метров 11:07
В Беларуси пройдет фестиваль "Особенные, как все" 11:05
МИД: РФ не рассматривает вопрос об эвакуации своего посольства из Кабула 11:01
Генпрокуратура признала нежелательной присутствие в России организации из Бельгии 10:54
Собянин: Масочный режим в Москве сохраняется 10:53
Баскетбольная "молодежка" сыграет в четвертьфинале ЧМ среди девушек 10:50
Cпрос на апартаменты вырос вдвое из-за сокращения господдержки по ипотеке 10:46
Собянин: В ковидных госпиталях сегодня занято минимальное количество коек 10:24
Собянин отменил обязательную удаленку в Москве 10:17
После катастрофы с вертолетом на Камчатке приостановили турпоездки 10:16
Мишустин разрешил увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30% 10:15
ВС Татарстана оставил под стражей сооснователя пирамиды Finiko 10:12
Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух 10:07
На Камчатке нашли упавший в озеро вертолет 10:06
Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за прогноза о двухмесячной норме осадков 09:55
Финляндия возвращает антиковидные ограничения 09:54
В Челябинске уровень сероводорода в воздухе вырос из-за пожаров в Якутии 09:48
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене ученого Куранова 09:43
Названы самые востребованные вакансии будущего в России 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 10:34
Рубрика: Власть

Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

"Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее семи тысяч коек - минимальное количество с начала апреля. Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек. Поэтому, взвесив все за и против и посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий шаг по смягчению санитарных ограничений", - написал Собянин.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Собянин: В ковидных госпиталях сегодня занято минимальное количество коек

С сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

В то же время, как отметил мэр Москвы, работодателям рекомендовано и в дальнейшем сохранять "удаленку", если это возможно без ущерба для деятельности организаций. По-прежнему нужна термометрия работников перед началом рабочего дня, нельзя допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ.

В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).

И, наконец, отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

"За последние недели мы провели несколько этапов смягчения ограничений. И в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.

Собянин: Павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме

Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад.

Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии", - написал Сергей Собянин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Работа Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Лавров: Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады
МИД: РФ не рассматривает вопрос об эвакуации своего посольства из Кабула
В ФСБ пока не предъявили обвинение арестованному профессору Куранову
Депутат бундестага озвучил сроки запуска газопровода "Северный поток-2"
Синоптик предупредил россиян о новой климатической эпохе
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите