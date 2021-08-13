Указ мэра Москвы от 13 августа 2021 года № 51-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116-УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от 21 января 2021 г. № 3-УМ, от 27 января 2021 г. № 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. № 7-УМ, от 5 марта 2021 г. № 13-УМ, от 12 июня 2021 г. № 29-УМ, от 16 июня 2021 г. № 32-УМ, от 18 июня 2021 г. № 33-УМ, от 22 июня 2021 г. № 35-УМ, от 24 июня 2021 г. № 37-УМ, от 25 июня 2021 г. № 38-УМ, от 8 июля 2021 г. № 40-УМ, от 16 июля 2021 г. № 42-УМ, от 30 июля 2021 г. № 45-УМ):

1.1. Дефис седьмой пункта 2.6 указа изложить в следующей редакции:

"- соблюдения работодателями требований по обеспечению измерения температуры тела работникам при допуске на рабочие места и (или) территорию работодателя, а также иных требований, установленных приложением 6 к указу Мэра Москвы № 12-УМ (кроме требований об использовании средств индивидуальной защиты рук (перчатки), о периодическом измерении температуры тела работникам, о проведении исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV));".

1.2. Пункты 28, 29 и 31 указа признать утратившими силу.

1.3. Указ дополнить пунктами 35 и 36 в следующей редакции:

"35. Установить, что работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется с 13 августа 2021 г.:

35.1. Перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы:

- не менее 30 процентов работников (включая граждан, указанных в дефисе втором настоящего пункта);

- работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы.

35.2. Принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах.

36. Установить, что с 13 августа 2021 г. возобновляется возможность посещения гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), расположенных на территории зоопарков.".

1.4. Пункты 35 и 36 указа считать пунктами 37 и 38 указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







