Возвращение к нормальной жизни. Отмена обязательной удаленки и другие решения

Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс. коек - минимальное количество с начала апреля.

Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек.

Поэтому, взвесив все за и против и посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий шаг по смягчению санитарных ограничений.

Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

В то же время мы рекомендуем работодателям и в дальнейшем сохранять "удаленку", если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

Работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ.

В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).

И, наконец, отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

За последние недели мы провели несколько этапов смягчения ограничений. И в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни.

Вместе с тем, многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.

Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад.

Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии.

Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас. Берегите себя и своих близких! Это - самый надежный путь к победе над пандемией.

Указ Мэра Москвы "О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ".

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина