Суд обязал Леонида Волкова заплатить полмиллиона за клевету

Пролетарский районный суд Твери частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к бывшему руководителю организации "Штабы Навального" (признана в РФ экстремистской) Леониду Волкову. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с оппозиционера 500 тысяч рублей. И, разумеется, обязал опровергнуть и удалить недостоверные публикации в социальных сетях.

Удалять ложь Волкову предписано с его личной страницы в социальной сети Facebook и Telegram-канале. Кроме того, он должен заплатить судебную неустойку на случай неисполнения решения суда.

Что важно, Волков находится в федеральном розыске. Однако суд соблюдает права ответчика и обеспечил ему адвоката за счет государства.

Напомним, представители российского предпринимателя, главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина, подали иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Поводом для обращений в суд являются "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". Сумма исков превышает 70 миллионов рублей.