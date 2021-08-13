В Воронеже число пострадавших при взрыве автобуса выросло до 19

При взрыве автобуса в Воронеже пострадали девятнадцать человек.

Такие данные приводит региональный минздрав.

"В результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже пострадали 19 человек, один человек погиб", - цитирует Интерфакс пресс-службу ведомства.

Травмированные госпитализированы в больницы Воронежа. Состояние троих оценивается и как тяжелое, восемь человек находятся в состоянии средней тяжести. Семи пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.