Движение теплоходов по Амуру у Хабаровска приостановят из-за паводка

С 14 августа движение пассажирских теплоходов по Амуру вблизи Хабаровска временно приостановят. Такое решение принято из-за высокого уровня воды в реке. К сегодняшнему утру уровень Амура превысил отметку в 530 сантиметров, сообщили в пресс-службе мэрии.

"13 августа - последний день, когда теплоходы будут вывозить дачников с левобережья. Последний рейс заберет пассажиров в 17:30 по местному времени", - сказал глава городского управления промышленности, транспорта и связи Владимир Ощановский.

Он отметил, что все остановки на левом берегу подтоплены. Вывозить дачников, не пожелавших заблаговременно покинуть свои участки, теперь будут только сотрудники МЧС на катерах.

Однако навигация на Амуре не заканчивается. Теплоходы начнут курсировать по реке, когда уровень воды опустится ниже 530 сантиметров, добавил Ощановский.

Напомним, что в Хабаровске готовятся к пику паводка, который прогнозируют на 16-19 августа. Гидрологи ожидают, что уровень Амура может превысить отметку опасного явления в 600 сантиметров. На сегодняшний день от большой воды пострадали свыше тысячи дачных участков на левобережье.