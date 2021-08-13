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13.08.2021 11:07
Рубрика: Происшествия

МЧС: Вертолет на дне озера на Камчатке найден на глубине 145 метров

Текст: Тимофей Борисов

В пятницу стало известно, что спасателям удалось обнаружить вертолет на дне Курильского озера в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Его нашли при помощи глубоководных беспилотных аппаратов.

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Сообщается, что вертолет разломился надвое. У него отломана хвостовая часть. Все остальное, в том числе кабина, целое.

Уточнена и глубина, на которой лежит Ми-8. По данным МЧС, это 145 метров. Ранее власти Камчатки сообщали другую цифру - 110 метров. О нахождении тел погибших пока ничего не сообщается, поэтому они считаются пропавшими без вести.

"Личный состав поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части главного управления МЧС России по Камчатскому краю прибыл на место происшествия накануне, 12 августа. Поиски велись вплоть до темноты. Было обследовано около одного километра прибрежной акватории и береговой полосы. В настоящее время определено предполагаемое место падения воздушного судна, а также приблизительная глубина. По уточненным данным, она составляет более 145 метров. Расстояние от берега составляет около 700 метров. На месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники, среди них спасатели МЧС - это сотрудники поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части главного управления МЧС России по Камчатскому краю", - сообщили в МЧС.

Выжившие в этом авиапроисшествии частично уже покинули Камчатку. Двое раненых пока находятся в реанимации в больнице Петропавловска. Как только позволит их состояние, будет решаться вопрос об их транспортировке в московские клиники. Об этом сообщили власти Камчатки.

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