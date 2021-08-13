На Камчатке нашли упавший в озеро вертолет

Вертолет Ми-8, который вчера потерпел крушение над Курильским озером, обнаружили. Он лежит на глубине 110-111 метров, сообщил глава региона Владимир Солодов в эфире канала "Россия 24".

"Буквально несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне, на глубине 110-111 метров. У него отломан хвост, хвостовая часть. Остальной корпус - целый", - сказал он, добавив, что сейчас решается вопрос, как дальше будут идти работы.

Напомним, авиакатастрофа произошла утром 12 августа. На борту вертолета Ми-8 находились 13 пассажиров и три члена экипажа. После падения вертолет ушел на дно Курильского озера. Внутри остались восемь человек. Восьмерым людям удалось спастись. Среди выживших - два члена экипажа. Они получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

По факту крушения расследуется уголовное дело.