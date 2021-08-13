Медики рассказали о состоянии выживших при падении Ми-8 на Камчатке

Двое пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке находятся под наблюдением врачей. Речь идет о выживших членах экипажа воздушного судна. В четверг бортом санавиации их вместе с двумя травмированными пассажирами доставили в краевую больницу в Петропавловске-Камчатском.

По словам хирурга Олега Кузьменкова, пациенты находятся в реанимации, благодаря оперативному вмешательству их состояние удалось стабилизировать.

- У одного из мужчин открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени. Сегодня его состояние стабильно тяжелое, дыхание самостоятельное, пациент в сознании, но под медикаментозной седацией. Второй пострадавший поступил с открытым переломом грудины. Рана проникала в передние средостения, помимо этого, он получил открытый перелом крыла подвздошной кости. Мужчина также находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии под интенсивной терапией, - рассказал Кузьменков.

По его словам, у двух пассажиров травмы оказались незначительными, от госпитализации они отказались. Еще четверо спасшихся к медикам не обращались.

Напомним, авиакатастрофа в Кроноцком заповеднике произошла 12 августа. Около десяти часов утра вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек (13 пассажиров и три члена экипажа), рухнул в Курильское озеро. Восемь из них выжили. Спасли пострадавших сотрудники заповедника. Остальных ищут. Вертолет находится на глубине более 140 метров, поэтому в поисковой операции планируется задействовать глубоководные аппараты.

Причины катастрофы выясняет Следственный комитет.