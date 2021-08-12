Появилось видео с места крушения Ми-8 на Камчатке

На месте крушения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке работают специалисты МЧС. Процесс засняли на видео.

Водолазы пытаются добраться до воздушного судна, которое после аварии ушло на дно Курильского озера. Однако сделать это пока не выходит из-за отсутствия нужного снаряжения.

Внутри затонувшего вертолета остались восемь человек из 16, находившихся на борту. Шансов, что они выжили практически нет. Температура воды в озере - не превышает шести градусов по Цельсию.

Напомним, что авиакатастрофа с Ми-8 произошла в четверг утром. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Благодаря тому, что сотрудники Кроноцкого заповедника всего через три минуты после крушения добрались до места ЧП, удалось спасти восемь человек.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".