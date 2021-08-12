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12.08.2021 09:56
Рубрика: Происшествия

Появилось видео с места крушения Ми-8 на Камчатке

Текст: Дина Непомнящая

На месте крушения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке работают специалисты МЧС. Процесс засняли на видео.

На Камчатке рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8

Водолазы пытаются добраться до воздушного судна, которое после аварии ушло на дно Курильского озера. Однако сделать это пока не выходит из-за отсутствия нужного снаряжения.

Внутри затонувшего вертолета остались восемь человек из 16, находившихся на борту. Шансов, что они выжили практически нет. Температура воды в озере - не превышает шести градусов по Цельсию.

Напомним, что авиакатастрофа с Ми-8 произошла в четверг утром. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Благодаря тому, что сотрудники Кроноцкого заповедника всего через три минуты после крушения добрались до места ЧП, удалось спасти восемь человек.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Авиакатастрофы

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