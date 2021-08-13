Росавиация запретила "Витязь-Аэро" возить пассажиров после крушения Ми-8

Росавиация запретила авиакомпании "Витязь-Аэро" выполнять коммерческие пассажирские рейсы после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в ведомстве.

Вертолет, на борту которого были 13 туристов и трое членов экипажа, 12 августа упал в озеро в Кроноцком заповеднике. Спасти удалось восемь человек, двое из них находятся в реанимации, четверо не пострадали, еще двое получили различные травмы.

Сейчас по факту аварии идет расследование, а в авиакомпании проводится внеплановая проверка. Как передает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, были введены ограничения в сертификат эксплуатанта ООО "Авиационная компания "Витязь-Аэро". Перевозчик сможет выполнять грузовые рейсы и оказывать другие услуги, однако коммерческие пассажирские перевозки запрещены.

Ранее в МЧС рассказали, что удалось обнаружить корпус вертолета в озере. Он находится на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. Сейчас на месте продолжают работать водолазы и беспилотная техника.