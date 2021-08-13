В МЧС уточнили, что упавший вертолет на Камчатке лежит на глубине 110 метров

На Камчатке с наступлением утра продолжилась поисковая операция в районе Курильского озера, где накануне потерпел аварию вертолет Ми-8. В МЧС сейчас активно ведут поиски в акватории озера. Там работают водолазы и беспилотные роботы, которые наконец точно установили глубину в районе падения Ми-8. Это именно 110 метров, а не 145 метров, как ранее сообщали в МЧС.

С помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. Спасатели МЧС России совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника патрулировали побережье Курильского озера на лодках, территория также обследовалась с помощью беспилотного летательного аппарата. Кроме того, водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Там еще раз напомнили телефон круглосуточной "горячей линии" МЧС России - 8 (4152)30-10-99.