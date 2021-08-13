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13.08.2021 16:26
Рубрика: Происшествия

Найденных в захламленной квартире детей поместили в "Дом детства"

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Пятилетний мальчик и двухлетняя девочка, брошенные матерью в захламленной квартире в Ульяновске, в настоящее время изъяты из семьи и пребывают в подшефном специальном коррекционном доме для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом Детства". Об этом сообщает СКРФ по Ульяновской области.

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"Сотрудниками следственного управления совместно с членами Женского совета приобретены необходимые вещи для ребят, которые переданы в "Дом детства". Сотрудники учреждения рассказали о том, как сейчас себя чувствуют малыши и сердечно поблагодарили сотрудников управления за внимание и оказываемую помощь", - говорится в сообщении.

Уголовное дело "по обвинению 26-летней местной жительницы - матери малолетних детей, обвиняемой в оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также истязании заведомо несовершеннолетнего лица" в настоящее время расследуется.

Ранее сообщалось, что вечером 31 июля около 21.00 прохожие увидели в окне пятого этажа многоэтажного дома на улице Александра Невского в Засвияжском районе Ульяновска девочку, которая держалась за ручку оконной рамы и пыталась открыть фрамугу. Очевидцы вызвали спасателей, скорую и полицию. Проникнув в квартиру, представители этих служб обнаружили совершенно голых малышей - пятилетнего мальчика и трехлетнюю девочку, явно голодных и брошенных. Взрослых в квартире не было.

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На кадрах, опубликованных следователями, видно, что квартира завалена хламом и мусором. По данным регионального СУ СКР, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита. Были возбуждены уголовные дела по трем статьям. Кроме того, сообщается, что обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла детей на длительный период одних дома без еды и ухода, жестоко и грубо обращалась со старшим сыном, била его.

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