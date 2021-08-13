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13.08.2021 13:02

"Транснефть – Западная Сибирь" реконструировала 42 км магистрального нефтепродуктопровода

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило подключение участков магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск - Сокур после реконструкции к системе действующих МНПП. Общая протяженность реконструированных участков составляет порядка 42 км.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Работы выполнялись в Омской области в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь". Цель модернизации объектов трубопроводного транспорта нефтепродуктов - повышение эксплуатационной надежности линейной части МНПП и обеспечение поставок дизельного топлива конечным потребителям в согласованных объемах.

Укладка новых участков была выполнена траншейным способом параллельно действующему нефтепродуктопроводу. При замене трубы на переходах через автомобильные дороги укладка проводилась методом горизонтального шнекового бурения. Для обеспечения эксплуатационной надежности замененных участков была применена труба повышенного класса прочности.

С целью проверки качества строительно-монтажных работ специалисты провели гидравлические испытания новых участков на прочность и герметичность. Качество выполнения сварочных стыков было проверено радиографическим и ультразвуковым, а также методами визуального и измерительного контроля. Отклонений от нормативных требований не зарегистрировано. Также были смонтированы узлы запорной арматуры, системы электроснабжения, телемеханики, основное и вспомогательное оборудование.

Ввод реконструированных участков в эксплуатацию планируется в ноябре 2021 года.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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