Удерживавший школьницу мужчина заявил, что убил ее родных без причины

Следственный комитет опубликовал видео допроса, во время которого житель Тайшета Иркутской области, подозреваемый в убийстве двух человек, рассказывает, почему он совершил злодеяние.

Напомним, судимый за особо тяжкие преступления житель Приангарья подозревается в похищении 13-летней школьницы и убийство ее родственников - дяди и опекавшей девочку бабушки. Рецидивист использовал в качестве орудия молоток. На вопрос следователя о том, с чего все началось, мужчина ответил: "Да ни с чего. Ни с того ни с сего схватил молоток, ударил по голове".

Ранее правоохранители рассказали, что полиция узнала о случившемся от матери одноклассницы пострадавшей девочки. Школьница отправила подруге sms, сообщая, что у нее в доме некий мужчина, который удерживает ее и не дает уйти. Приехавшие полицейские освободили девочку и обнаружили в подвале убитых родственников девочки. По данному факту возбуждено два дела: об убийстве и о халатности.