В Кемеровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

В ночь на пятницу в Прокопьевском районе Кемеровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что подземный толчок произошел в 03:41 по местному времени. Эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда, где находятся несколько крупных угледобывающих предприятий.

По информации оперативных служб, жертв и разрушений нет. Предприятия региона работают в прежнем режиме, их деятельность не приостанавливалась.

Ранее в акватории Тихого океана вблизи Курильских островов сейсмологи зарегистрировали два подземных толчка. Первое сейсмособытие магнитудой 5,1 произошло в 119 километрах к востоку от села Малокурильское на Шикотане. Второе землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали вблизи Симушира. Оба подземных толчка в населенных пунктах не ощущались и к разрушениям не привели.