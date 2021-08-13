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13.08.2021 16:08
Рубрика: Происшествия

Из больницы в Туапсе выписали всех отравившихся в поезде детей

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Все дети из Мурманской области, которые были отправлены в Туапсинскую больницу после отравления в поезде, 13 августа 2021 года выписаны из стационара. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

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Школьники вместе с сопровождающим отправились к месту отдыха в детский лагерь "Юбилейный" в поселке Шепси Туапсинского района.

C 7 августа после отравления в поезде №226 Мурманск-Адлер под наблюдением врачей в Туапсинской больнице находились 44 ребенка из Мурманской области.

Известно, что во время поездки дети ужинали в вагоне-ресторане. Позже там были обнаружены просроченные продукты без маркировки, гнилые овощи, заплесневелый хлеб. Один из работников вагона-ресторана отказался сдавать анализы, и его сразу же отстранили от работы.

По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания отравления детей является норовирус второго типа. Это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус - один из разновидностей энтеровирусов.

Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Расследование продолжается.

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